Guerra dei polli, il Pd all’attacco ma Pennabilli resta "neutrale"

La guerra dei polli continua. Ma dopo San Leo, anche l’amministrazione di Pennabilli decide di prendere posizione sul maxi allevamento avicolo che Fileni sta realizzando a Maiolo. I consiglieri di maggioranza di Pennabilli infatti non hanno approvato l’ordine del giorno presentato dal gruppo di minoranza ’Orizzonte comune’. Con quel documento "volevamo verificare la correttezza e la completezza giuridica dell’iter e di tutta l’attività istruttoria che hanno portato all’autorizzazione del progetto dell’allevamento a Maiolo – spiegano da ‘Orizzonte comune’ – e inoltre proponevamo allla Regione Emilia Romagna il ricorso in autotutela, per richiedere di sospendere o annullare le autorizzazioni" o, in alternativa, "di intraprendere ogni altra iniziativa legale". In pratica era lo stesso ordine del giorno approvato qualche settimana fa, all’unanimità, dai consiglieri comunali di Novafeltria, i qualei avevano poi chiesto ai comuni limitrofi di discutere e approvare lo stesso documento.

I consiglieri di ‘Orizzonte Comune’ non si danno pace. "Riteniamo fondamentale procedere uniti, contro un modello di sviluppo superato che danneggia in primis la salute dei cittadini, l’ambiente e lo sviluppo turistico che sono temi che riguardano l’intero territorio della Valmarecchia – tuona la capogruppo Cristina Ferri – La Valmarecchia rappresenta un unico territorio, con obiettivi di sviluppo comuni. Non servono visioni miopi e campaniliste". Prima di Pennabilli, anche il consiglio comunale di San Leo aveva già deciso di non esprimersi sul nuovo allevamento di Fileni. Il sindaco Leonardo Bindi ha assicurato che non l’avrebbe autorizzato in territorio leontino.

"Preferiamo restare neutrali – dice il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini in risposta ai consiglieri di minoranza – Così come Pennabilli non tollera intromissioni di altri Comuni nella propria azione amministrativa, così non si intromette negli affari dei vicini se le questioni non hanno ricaduta, diretta o indiretta, sul nostro territorio comunale. La minoranza dovrebbe fare le sue rimostranze a chi ha dato via libera al progetto di Maiolo, non certo al nostro Comune. Il gruppo di maggioranza non intende entrare nel merito della questione, tanto più appoggiare iniziative di comitati che sono contrari a tutto (in primis la nuova Marecchiese) e formati, in prevalenza, da persone che non vivono nel nostro territorio".

m.c.