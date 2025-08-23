Guerra dei polli, l’ira dei comitati:: "L’allevamento sarà intensivo"

Il nuovo allevamento di polli di Fileni a Maiolo? Sarà "un allevamento intensivo, non totalmente biologico come era stato prospettato invece nel progetto iniziale". A dare battaglia contro il nuovo stabilimento di Fileni sono il comitato ’Per la Valmarecchia’ e il neonato gruppo di cittadini ’Gli amici della Valmarecchia’.

I capannoni sono completati, Fileni ha già iniziato le prime attività. Ma secondo i comitati i conti – rispetto a quelli iniziali – non tornano. I capannoni realizzati "sono solo 5, contro i 16 previsti inizialmente. Saranno allevati 68.000 capi a ciclo, per quasi 4 cicli all’anno, accasati in capannoni di 1.600 metri quadrati" l’uno.

Secondo i comitati "nell’ultima comunicazione di Fileni – al Comune di Maiolo – non si fa cenno dello spazio riservato al pascolo, ma solo un riferimento generico al fatto che l’allevamento è mirato alla produzione di pollo biologico allevato a terra". Facendo i conti, per i comitati "è evidente che non ci sono disposizione i terreni sufficienti le aree di pascolo attrezzate all’aperto per i polli. Quindi il progetto di realizzare un allevamento totalmente biologico pare divenuto irrealizzabile nei numeri proposti e lascerebbe il posto a un allevamento intensivo".

"Eppure – ricordano i comitati – quando il progetto è stato reso possibile dal Comune di Maiolo, con una variante urbanistica nel 2021 al piano regolatore, il sindaco Marcello Fattori aveva rassicurato che si sarebbe trattato di un allevamento di polli biologico".

Fileni ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da tutti gli enti competenti per il nuovo allevamento. Toccherà all’Ausl, ad Arpae e alla commissione di controllo da poco istituita, verificare che l’allevamento rispetti tutte le norme.

I comitati non mollano e hanno organizzano un incontro pubblico per fare il punto sull’allevamento Fileni. L’appuntamento è il 3 settembre, alle 20,30, al teatro Sociale di Novafeltria. Parteciperà anche Giulia Innocenzi, la giornalista di Report che da anni fa inchieste sugli allevamenti. "Insieme – concludono i comitati – ripercorreremo l’iter autorizzativo dell’allevamento e valuteremo quali rimedi si possono ancora mettere in atto" per limitare l’impatto dello stabilimento.