Guerra dei polli, sindaci in trincea "Pronti a lottare contro l’allevamento"

Adesso si smarcano in tanti. E valutano addirittura azioni concrete contro il nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo, a partire da un ordine del giorno ad hoc contro il progetto. I sindaci della Valmarecchia hanno incontrato giovedì a Secchiano il comitato che si batte contro il nuovo allevamento intensivo. Risultato del confronto: massima disponibilità ad approfondire in ogni aspetto il progetto. Al faccia a faccia era presente anche il sindaco di Montecopiolo, mentre mancava il collega di Pennabilli.

"Chiediamo un incontro istituzionale di tutti i sindaci col presidente della Regione Stefano Bonaccini", la proposta del primo cittadino di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori. E la sindaca di Verucchio, nonché presidente dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, Stefania Sabba, ipotizza l’approvazione di un documento condiviso per una posizione compatta. Il primo cittadino di Novafeltria, Stefano Zanchini, si è detto pronto a incontrare la minoranza "per approvare un ordine del giorno in cui dichiarare all’unanimità la contrarietà al progetto Fileni". Applaude il comitato per la Valmarecchia che esprime "soddisfazione per l’esito dell’incontro. Siamo pronti da subito a condividere con i sindaci le proposte di lavoro avanzate". "Verificheremo alcune ipotesi emerse e successivamente redigeremo un comunicato", dice la Sabba.

Marcello Fattori, sindaco di Maiolo, è rimasto solo, o quasi. Secondo il comitato gli altri Comuni avrebbero appreso del nuovo allevamento "solo dopo l’avvio dei lavori ed espresso, in molti casi la propria distanza dalla decisione assunta da Maiolo". Eppure, solo pochi giorni fa, la Regione aveva fornita una versione diversa. La consigliera regionale riminese del Pd Nadia Rossi aveva presentato un’interrogazione in merito. Nella sua risposta l’assessore e vicepresidente della Regione Irene Priolo aveva evidenziato la piena correttezza amministrativa nell’iter che ha portato all’adozione del via libera al nuovo allevamento.

La Priolo ha spiegato che il percorso di valutazione e approvazione del progetto "si è svolto in piena trasparenza e in linea con gli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali". Nello specifico, l’autorizzazione alla demolizione e ricostruzione dell’allevamento è stata approvata nell’aprile 2022 e senza alcuna osservazione contraria dalla conferenza dei servizi, composta – oltre che dalla Provincia di Rimini – proprio dall’Unione Valmarecchia. Anche "la Soprintendenza non ha visto ostacoli alla realizzazione del sito, utile anche in un’ottica di riqualificazione del territorio che vedeva edifici fatiscenti e dismessi". La Regione ha comunque assicurato controlli puntuali su Fileni.

m.c.