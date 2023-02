Guerra della piada: "Quella mostrata ai tedeschi non è Igp"

La piadina che scotta. Non c’è pace per il ‘pane’ di Romagna. O meglio, per il documentario di 90 minuti andato in onda sulla rete di Berlino-Brandeburgo Rbb, del colosso televisivo tedesco Ard, 50 motivi per amare l’Emilia Romagna, con le riprese fatte lo scorso autunno e coordinate da Apt Servizi. Prima la protesta di Cecilia Milantoni, presidente di Cna Turismo Forlì - Cesena, che ha tuonato contro l’assenza totale di eccellenze enogastronomiche e artigianali dei territori di Cesena e Forlì. Ora la protesta veemente del Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola Igp, che ha costretto la stessa Apt a correggere il tiro: "In relazione al comunicato stampa sul documentario tedesco 50 Gruende, die Emilia Romagna zu lieben (50 Motivi per amare l’Emilia Romagna) si precisa che la piadina protagonista delle riprese, effettuate a Rimini, non è prodotto certificato Igp secondo lo specifico disciplinare approvato e riconosciuto dall’Unione Europea al Consorzio di promozione e tutela della piadina Igp".

Un passo indietro. Nel comunicato diffuso nei giorni scorsi da Apt, veniva sottolineato: "Un posto di rilievo nel documentario è occupato dalla cucina tipica, con i prodotti Dop e Igp e le botteghe di gastronomia". Tra questi non poteva mancare "la piadina romagnola, preparata nel reportage da Lella Magnani e da sua figlia Marina". Apriti cielo. "La Lella non utilizza il disciplinare Igp – attacca Alfio Biagini, il presidente del Consorzio piadina romagnola – Non è iscritta al libro dei controlli, depositato al ministero, che certifica la produzione Igp". "Niente di personale nei confronti della Lella – continua Biagini – Si è trovata ‘in mezzo’ a una situazione non certo per sue responsabilità. Magari utilizza anche gli stessi prodotti che siamo tenuti noi a impiegare per avere il marchio di qualità Igp. Ma al momento non è tra le attività riconosciute. Se vuole le nostre porte sono aperte: è una piadinara storica. Anche i nostri 12 produttori associati hanno iniziato con una produzione fatta in chioschi e negozietti, e poi si sono evoluti mantenendo gli ingredienti base di sempre: farina, acqua, sale, strutto o olio d’oliva, cui di recente, come comunicato a inizio febbraio, ne sono stati aggiunti altri in maniera limitata, sempre riconosciuti dal disciplinare Igp". "La nostra segnalazione – conclude Biagini – era dovuta, c’era un messaggio sbagliato: andava corretto, a tutela dei nostri associati e dei consumatori".

Mario Gradara