Guerra in Confcommercio. Il favorito è Angelini

E’ scontro al calor bianco in Confcommercio per l’elezione del successore di Gianni Indino, il presidentissimo scomparso a febbraio. A una settimana esatta dall’elezione, martedì prossimo, è guerra senza esclusione di colpi tra i gruppi che sostengono i due candidati rimasti in lizza. Ovvero, Nicola Angelini, presidente degli ambulanti di Fiva (presidente vicario Confcommercio) favorito, e Giammaria Zanzini, presidente Federmoda, già delfino di Indino, outsider. Quello in corso da settimane non è solo uno scontro durissimo tra due candidati curiosamente opposti anche dal punto di vista professionale: capi d’abbigliamento low cost per l’ambulante Angelini, abiti griffati per lo stanziale Zanzini. In gioco c’è la guida del colosso delle categorie del territorio. Le politiche sindacali in primis, ma anche la gestione dell’ex Ascom Fidi, oggi Fider, la ’banca’ dell’associazione. Presieduta da Richard Di Angelo, già presidente Confcommercio, schierato per Angelini (che è uno dei cinque consiglieri della stessa Fider). Ma quante divisioni ha il Papa? (il grande favorito, Angelini). Tante. Oltre a Di Angelo, con lui sarebbero anche schierati il potente ex presidente dei ristoratori Fipe Gaetano Callà (ora per 50&più) che si è dichiarato apertamente per lui in un incontro di ieri mattina. Voci di corridoio danno pro Angelini, tra gli altri, anche il leader dei tabaccai Fit Giorgio Dobori, Giovanna Giusto (Terziario Donna), Nello Salvati (Immobiliaristi Fimaa). La lista è lunga.

Quanto a Zanzini? Punta all’effetto Schlein ("non mi hanno visto arrivare"). "Conto molto sul consenso della base dei commercianti", spiega. Una gara dura, visto che in realtà non vota la ’base’, ma l’assemblea generale con i presidenti consigli rinnovati, e parecchi dei nuovi consiglieri. "Se sarà eletto – aggiunge Zanzini – continuerò il percorso di Gianni Indino ampliando quelle che sono le federazioni interne alla Confcommercio. Quel che farò subito sarà un altro ufficio che incontri domanda-offerta per tutte quelle attività; un ufficio sburocratizzazione; un ufficio dedicato alla pianificazione degli hub di prossimità e urbani per completare l’iter indicato da Comune e Regione". "Ritengo ottimo il lavoro fatto da chi mi ha preceduto, ora serve rinnovamento, un cambio di passo – dice Angelini –. Lo garantirò partendo dall’inserimento di giovani e donne nella mia squadra, per l’attuazione del mio programma a sostegno dell’intero settore".