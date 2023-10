Guerra in Medio Oriente. Duecento marciano in piazza al grido di "Palestina libera"

Duecento voci si levano al grido di "Palestina libera". Sono le voci che ieri pomeriggio hanno invaso il centro storico di Rimini sfilato, in un corteo partito alle 15.30 dalla stazione ferroviaria e arrivato in piazza Cavour. Una manifestazione organizzata per protestare contro la guerra israelo-palestinese che dal 7 ottobre è tornata a infuriare nella Striscia di Gaza. I manifestanti, tra cui anche gli esponenti del collettivo Casa Madiba, si sono uniti in una marcia che alle 16.30 è arrivata ai piedi di Palazzo Garampi dopo la partenza dalla stazione. Proprio in piazza Cavour si sono alternate le voci degli attivisti scesi in strada, che hanno protestato contro gli attacchi ordinati dal governo di Israele.

"Ci sono tante famiglie palestinesi che non riescono a mettersi in contatto con i loro cari. Ci deve essere un impegno continuo per far cessare questa guerra – hanno ribadito gli attivisti –. Non possiamo accettare che mentre noi stiamo parlando, centinaia di persone in Medio Oriente stanno morendo. Gli aiuti sono troppo pochi per un’emergenza così ampia". I portavoce della protesta hanno accusato "Israele di terrorizzare il nostro popolo con le bombe. Vanno rivendicati i diritti alla vita di ogni cittadino, musulmano, cristiano o non credente". Canti arabi e duri attacchi scardini contro il leader di Israele. Tante le donne coperte con il velo e le bandiere della Palestina,. Nessun accenno agli attacchi scatenati da Hamas, che hanno fatto da detonatore alla violenta reazione dell’esercito israeliano e all’annunciata invasione della Striscia.

Sui gradini della piazza, che ha raccolto il cuore della protesta, era presente anche una rappresentanza del sindacato Dl Basco. Nel finale della manifestazione sono stati condivisi messaggi di pace in lingua italiana, araba e inglese. Una guerra, quella in Palestina, che continua a dividere anche le opinioni pubbliche occidentali e a mobilitati gli immigrati arabi che vivono a Rimini e ieri sono scesi in piazza per protestare.