Guerra in Paese: "Nessuna pressione nella chat"

"Se quello che viene scritto in chat non rispecchia le idee di qualcuno, non significa fare vessazioni, illazioni o pressioni psicologiche". Così Barbara Peruzzi, associata del comitato Riccione Paese, come commerciante e a nome di altri dodici colleghi (su una cinquantina di associati), replica a quanto la presidente del comitato d’area Lina Danese ha lamentato di fronte a una trentina di soci nella assemblea sugli hub urbani, riguardanti la riqualificazione dell’area. "E’ ora di smetterla con le vessazioni _ aveva detto Danese _, basta col sentirsi dire non firmate, perché questo viene contro di voi. Non è possibile già dalle 6 di mattina leggere nella nostra chat insulti, provocazioni, illazioni e pressioni psicologiche".

Nessuna reazione al momento, se non l’invito a non parlarne in quella sede, "per non infuocare di più l’atmosfera", ha sottolineato qualche presente. Nel leggere le dichiarazioni della Danese sul giornale, la Peruzzi assente all’incontro come diversi colleghi aderenti alla neo associazione del Paese, ha ritenuto opportuno "chiarire e smentire alcuni aspetti". "La chat del comitato Riccione Paese _ sottolinea _ serve a tutti i soci per esprimere le proprie libere opinioni su fatti legati al Paese". E ancora: "Ci troviamo tra l’altro costretti a usare la chat come unico mezzo disponibile per comunicare dal momento che, nonostante sia stata ripetutamente richiesta una riunione con i soci del comitato, l’ultima risale al 22 ottobre. Auspichiamo una comunicazione e un migliore confronto nelle opportune sedi a questo preposte". Sotto la nota seguono i nomi dei colleghi Luca, Tamara, Gigi, Mario, Valeria, Tosca, Gilberto, Valentina, Alessandro, Gabriele, Daniela ed Eleonora. Come stabilito nell’incontro di giovedì, la tanto attesa assemblea dei soci dovrebbe tenersi entro una decina di giorni, in ballo c’è la sottoscrizione del documento sulla riqualificazione da inviare in regione assieme a quello delle altre zone, Dante, Ceccarini e Abissinia.

Nives Concolino