Guerra in tribunale per un orologio. La ex tiene il Rolex, lui la denuncia

È una guerra legale che inizia molto indietro nel tempo, nel 2016, quella tra una donna oggi 42enne il suo ex compagno, un uomo riccionese che all’epoca dei fatti contestati aveva lasciato moglie e figli per intraprendere una relazione con l’attuale imputata. Al centro del contendere, un orologio Rolex modello Oyster del valore commerciale di circa 8.700 euro. Un orologio che secondo quanto emerso l’imputata 42enne, difesa dall’avvocato Paolo Ghiselli, si era tenuta per sé anche dopo l’interruzione del rapporto amoroso e della convivenza nella loro casa di Riccione con l’ex compagno, un uomo di 65 anni. Una decisione che però, nel marzo del 2016 quando i due decisero di lasciarsi, non era andata giù al 65enne, che ritenendo l’orologio di sua proprietà aveva formalizzato una denuncia-querela a carico della ex per il reato di appropriazione indebita.

Così è iniziata una lunga battaglia legale – con il 65enne che è difeso dall’avvocato Marco Tonti – per cui sono decorsi i termini per la prescrizione con ultima udienza fissata al 24 maggio dell’anno prossimo per la declaratoria della prescrizione. Ma il calvario giudiziario lungo oltre sette anni è stato innescato dalla diversità di vedute delle persone coinvolte, con la 42enne che alle accuse di appropriazione indebita ha invece sempre sostenuto che il Rolex fosse stato nient’altro che un regalo da parte dell’ex compagno nei suoi confronti.

Uno dei tanti, ha sostenuto la difesa della donna, la quale nel periodo in cui lei e il compagno sono stati insieme era abituata a vedersi elargire generosi presenti da parte del 65enne. L’incrinarsi del loro rapporto però sarebbe arrivato a seguito di alcuni screzi di natura anche economica e di affari, dopo cui l’imputata aveva lasciato la casa dell’uomo protandosi via il Rolex Oyster. A sostegno della querela per appropriazione indebita, il 65enne si era presentato in Procura con tanto di confezione originale e attestato di vendita della gioielleria da cui il Rolex era stato acquistato, sostenendo quindi la proprietà dell’orologio e perciò l’arbitraria sottrazione dello stesso da parte della 42enne una volta interrotto il rapporto amoroso tra loro.