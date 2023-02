Guerra in Ucraina, Irina rifugiata a Rimini: “Mio fratello prigioniero dei russi"

Irina, dall'Ucraina a Rimini

Rimini, 28 febbraio 2023 – Un anno fa sono arrivati i primi profughi ucraini a Rimini, accolti inizialmente grazie alla rete di solitarietà tra gli albergatori di Riviera Sicura. Che hanno messo in campo nel 2022 - ricorda il presidente Giosuè Salomone – oltre 220.000 euro con 14 hotel coinvolti e una cinquantina di operatori dell’associazione. Sono state 672 le lavoratici ucraine censite impiegate negli alberghi la scorsa stagione. Irina Kravchenko ha 39 anni, una figlia di 16, vivono a Rimini dallo scoppio della guerra. Quando siete arrivate? "Il 9 marzo dello scorso anno, io e mia figlia, dopo un viaggio in pullman di cinque giorni, durante il quale ci siamo fermati in Moldavia. Abitavamo a Nicolayev, vicino a Odessa. Siamo scappate perché i russi bombardavano la città da giorni". Che lavoro faceva in Ucraina? "Parrucchiera". E adesso qui a Rimini? "Lavoro negli alberghi, faccio la stagione e lavoro a chiamata quando capita. Mia figlia ha 16 anni, frequenta l’alberghiero, e alla sera lavora come cameriera in una pizzeria. Mia mamma fa la badante a San Marino, era qui già prima della guerra. E’ anziana, e anche lei, come si può capire, molto preoccupata per mio fratello". Vladimir è militare...