Guerra infinita per la veranda dell’hotel

La ’guerra della veranda’ continua. Dopo l’ordinanza del Tar del 6 dicembre 2021, sul "ricorso proposto da hotel Milano di Foschi Eros" contro il cugino Nazario Foschi, dove quest’ultimo chiedeva al Comune di produrre tutti i documenti necessari a chiarire se l’ampliamento della sala da pranzo dell’hotel Foschi andasse considerato abusivo o meno, oppure solo in parte, arriva una sentenza del Consiglio di Stato. Nella quale si cita la "sentenza non definitiva del 10 febbraio 2023". Il Consiglio di Stato ha stabilito di nominare "commissario ad acta in persona del prefetto di Rimini" (o funzionario incaricato)... perché "provveda in luogo del Comune all’assolvimento dell’obbligo sancito dal Tar" nel 2022. Ovvero "ripristinare le condizioni di legittimità dello stato dei luoghi". Negli anni ricorsi e contenziosi in serie tra i cugini, nato per l’allargamento della sala da pranzo dell’albergo di uno dei due (hotel Foschi, di Nazario) confinante con quello del parente (hotel Milano) entrambi sul lungomare di Bellaria. Da allora, siamo alla fine degli anni Novanta, è guerra. Ora il Consiglio di Stato prende atto, la sintesi è nostra, che la veranda iniziale è stata effettivamente rimossa ("e che la vetrata a delimitazione della sala da pranzo è stata ripristinata"). Ma al suo posto ne sarebbe poi stata realizzata un’altra, più piccola, ma pure quella non conforme alle normative vigenti: si tratta, scrive il Consiglio di Stato, "pensilina su piedritti". "È passato tanto tempo, ormai questa storia e il contenzioso con mio cugino mi interessa poco – commentava Eros Foschi già dopo l’ordinanza del 2021, mentre oggi si trincera dietro un no comment –. Se verrà riconosciuto l’abuso bene, in caso contrario va bene lo stesso". La vicenda risale a fine secolo scorso. C’è un’ordinanza di demolizione del 23 giugno 1999, e il Tar chiede al Comune di produrre i documenti che hanno portato a quella disposizione. A complicare le cose una Dia, dichiarazione di inizio attività, del 26 marzo 1998 che abilitava l’ampliamento dell’hotel. Ma successivamente lo stesso Comune d ha emesso un ordine di demolizione dell’ampliamento della sala da pranzo per 48 metri quadri. "Ordine... (che) risulta eluso – scive oggi il Consiglio di Stato – essendosi nella sostanza mantenuto quell’ampliamento mediante un espediente".

Mario Gradara