Guerra legale contro gli impianti eolici: opere d’arte vendute per pagare i ricorsi

È andata bene l’asta di opere d’arte organizzata da Italia Nostra, per raccogliere i fondi a favore della battaglia legale contro i maxi impianti eolici che dovrebbero sorgere al confine fra Romagna e Toscana. Durante l’asta, svoltasi domenica alla galleria Primo Piano, sono state battute varie opere, donate da noti artisti locali. "È stato un ottimo ricavo – dicono da ‘Crinali bene comune’, uno dei comitati contro le pale eoliche – Le opere d’arte appartengono ad artisti conosciuti, la somma finale incassata è stata superiore alle attese". Battitore d’eccezione è stato il critico d’arte riminese, Alessandro Giovanardi. L’asta è stata l’occasione per tornare a discutere dell’impatto negativo che i maxi impianti eolici avrebbero sulla Valmarecchia.

Sacrificare il paesaggio e il territorio per la produzione di energia eolica "non è la soluzione accettabile – ribadicono i comitati e Italia Nostra – Negli ultimi mesi sono stati presentati 9 progetti, per un totale di 52 aerogeneratori alti fino a 200 metri in aree ad alto rischio idrogeologico, con abbattimenti di ettari di bosco ed impatti irreversibili su aree naturali protette. Una volta deturpato, il paesaggio del Montefeltro non può essere risarcito".