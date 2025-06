Guerra tra sacerdoti tra denunce e messe interrotte: “Sei una spia di Putin”

Rimini, 20 giugno 2025 – Una guerra a colpi di denunce, che da oltre due anni vede contrapposti due sacerdoti appartenenti a una delle chiese cristiane di rito orientale della provincia di Rimini.

Una vicenda nata in ambito religioso, che nel tempo ha assunto i contorni di una vera e propria battaglia legale, tra querele incrociate, tensioni durante la messa e l’intervento delle forze dell’ordine. Tutto ha inizio circa due anni e mezzo fa, quando il sacerdote, allora alla guida della parrocchia – un uomo di circa 45 anni, originario dell’Est Europa – non riceve il rinnovo del proprio incarico pastorale.

Al suo posto viene nominato un nuovo parroco, più giovane (sui trent’anni), sempre appartenente alla medesima comunità religiosa. Da quel momento, secondo quanto riferito da fonti legali, l’ex sacerdote avrebbe iniziato a pubblicare sui social una serie di messaggi riguardanti il nuovo parroco e le stesse autorità ecclesiastiche che hanno disposto l’avvicendamento.

Post ritenuti “gravemente diffamatori” dai diretti interessati, accusati pubblicamente – tra le altre cose – di essere “spie al servizio di Putin”. Accuse gravi, che hanno spinto le persone chiamate in causa nei messaggi a rivolgersi all’avvocato Maurizio Ghinelli, per tutelare la propria onorabilità. Sono quindi state presentate diverse denunce per diffamazione aggravata, in quanto perpetrata attraverso i social.

Anche l’ex sacerdote, ormai oltre un anno e mezzo fa, aveva depositato querele nei confronti delle autorità ecclesiastiche della sua comunità, innescando così un lungo braccio di ferro a colpi di carte bollate. All’interno della comunità religiosa della provincia di Rimini, nel corso del tempo, si è quindi venuto a creare un clima particolarmente teso.

Che è esploso lo scorso 9 marzo, quando durante una funzione religiosa celebrata dal nuovo sacerdote, due donne – ritenute vicine all’ex parroco – si sono presentate nella chiesa. Alzando la voce, hanno interrotto la liturgia accusando il celebrante di essere “un traditore”.

Alcuni fedeli, schierati dalla parte del nuovo parroco, sono intervenuti per cercare di fermare le due contestatrici: ne è scaturita una colluttazione verbale e fisica che ha richiesto l’intervento della polizia di Stato.

Nel parapiglia, una parrocchiana sarebbe stata anche spintonata finendo a terra. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e allontanato le due donne, riportando la calma e consentendo quindi al prete di concludere la cerimonia. A seguito dell’episodio, il parroco – assistito dall’avvocato Ghinelli – ha presentato una nuova denuncia per turbamento o interruzione di funzione religiosa ai sensi dell’articolo 405 del codice penale, che punisce chiunque, con violenza o minaccia, impedisca o disturbi l’esercizio di un culto.

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo di indagine e sono ora in corso accertamenti volti a verificare le versioni fornite dai protagonisti della vicenda.