Guerra sull’ex Questura L’ultimatum del Comune "Scordatevi lì un colosso grande quanto Amazon"

di Manuel Spadazzi

È una delle ’vergogne’ di Rimini. Un covo di balordi, un monumento al degrado. Ma "purtroppo chi, per legge, in quanto proprietario, ha il compito di eliminare il degrado nell’area dell’ex Questura – tuona il sindaco Jamil Sadegholvaad – cerca di usare quello stesso degrado come un’arma puntata alla tempia del Comune". Della disastrosa situazione in cui versa l’ex Questura si è parlato per due ore, giovedì, in consiglio comunale. Una seduta tematica sul ’mostro’ di via Bassi chiesta da Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia) e da tutta la minoranza, per trovare una soluzione e mettere fine al braccio di ferro tra il Comune e Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), la società che ha acquistato all’asta il complesso per 14,5 milioni.

Sadegholvaad è categorico. Il sindaco ha incontrato i vertici di Asi il 21 marzo, "e in quell’occasione – spiega – ho ribadito che per riqualificare quell’area è necessario un accordo di programma. Accordo che si giustifica solo con un chiaro e forte interesse pubblico". Al contrario "sulle sorti dell’ex Questura è la società proprietaria che continua a dire cosa farà e il Comune si dovrebbe adeguare". Per il sindaco "non funziona così". Questione di metodo, "ma anche di merito". Perché "già oggi l’asse di via Roma, in particolare via Bassi, è una delle arterie più trafficate della città". Per questo motivo "quella non potrà mai diventare la via dei supermercati. Vale per Asi e per tutti". Il sindaco poi snocciola i numeri di Rimini life (così Asi ha chiamato i lprogetto): "Atti ufficiali alla mano, la società ci chiede di realizzare un supermercato da 1.500 metri quadrati a cui si aggiungono una piattaforma logistica e altri servizi, che portano a una superficie commerciale complessiva di 6mila metri: grande praticamente quanto lo stabilimento di Amazon a Santarcangelo". Sadegholvaad ricorda che l’ultimo supermercato che il Comune ha autorizzato, quello di Coop (lavori tuttora fermi) nell’area Fox, "sarà di 1.620 metri". Detto questo, "da sindaco voglio risolvere il problema. Siamo pronti ad azzerare le discussioni e le polemiche per cercare insieme una proposta, in cui l’interesse pubblico sia evidente e inequivocabile. Possiamo azzerate tutto, ma 6mila metri quadrati di commerciale all’ex Questura non sono una possibilità". Fin qui "l’appello è caduto nel vuoto – conclude il sindaco – Se Asi vuole proseguire la battaglia legare e fare altri ricorsi, nessuno glielo impedisce. Ma questo atteggiamento muscolare non agevola il raggiungimento di un’intesa".