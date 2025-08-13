Guerriglia di Halloween. Lanciarono molotov contro le forze dell’ordine. Indagati quattro minori

Non furono gli ululati di lupi mannari o la distesa di zombie danzanti alla Thriller che la notte di Halloween dello scorso anno seminarono il panico per le strade di Ospedaletto. Nella frazioncina di Coriano incastonata nell’entroterra riminese, una notte da paura venne vissuta dai residenti a causa di un battaglione di circa duecento adolescenti. Partecipanti di un evento di Halloween degenerato – o forse semplicemente svoltosi così come era stato pensato – in una guerriglia urbana senza quartiere che per un paio d’ore trasformò la via Pertini nel set post-apocalittico dei blockbuster Usa. Rotoballe in fiamme ai lati della strada, fiaccole sull’asfalto con bombe carta e molotov esplose sui marciapiedi o sotto le automobili parcheggiate, compresa quella di un residente disabile.

Niente e nessuno quella notte di dieci mesi fa venne risparmiato dalla follia vandalica di ragazzini senza freni, tra i quali, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la frangia più violenta non lesinò a scagliare verso polizia locale e carabinieri petardi, bombe carta e perfino alcune molotov. Come in un murale di Banksy, ma senza il mazzo di fiori nella mano del facinoroso con passamontagna e cappellino sul volto. A Ospedaletto, ci fu perfino chi nel bel mezzo degli scontri, si aggirava per la strada con una tanica di benzina, passamontagna e accendino.

Un episodio per cui ora le indagini dei carabinieri della compagnia di Riccione hanno infine portato all’emissione di quattro misure cautelari. I destinatari, questa volta, non sono però pregiudicati con lunghe fedine penali o un curriculum di incendi dolosi alle spalle. Affatto. Ma quattro ragazzini, tre di 16 e uno di 17 anni residenti nella provincia di Rimini e ritenuti essere dagli investigatori gli organizzatori dell’evento di Halloween degenerato in una vera notte da paura. Secondo quanto raccolto dai carabinieri nel corso di dieci mesi di approfondimenti attraverso analisi dei cellulari, sequestri, perquisizioni personali e domiciliari, il quadro indiziario ha chiarito come quanto accaduto la notte del 31 ottobre era stato frutto di una pianificazione e organizzato nei minimi dettagli già un mese prima.

Gli adolescenti infatti avrebbero prima lanciato sul Web e promosso tramite i social l’iniziativa, per poi attivarsi nei giorni precedenti all’evento per realizzare artigianalmente gli artifici incendiari, individuando luoghi appartati sul territorio per l’assemblaggio e la custodia degli stessi, scambiandosi sempre via social istruzioni, immagini e informazioni utili alla costruzione tecnica delle molotov e al loro utilizzo. In particolare, per un 17enne e due 16enni il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura della permanenza in casa con obbligo di non allontanamento e divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari, poiché ritenuti essere soggetti centrali nella pianificazione e realizzazione degli episodi violenti. Per un altro 16enne invece è stata disposta la misura prescrittiva con obbligo di rientro serale, divieto di frequentazione di determinati luoghi e contatto con i co-indagati, poiché il giovane aveva messo a disposizione un locale per la fabbricazione degli ordigni.