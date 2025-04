Guerrina, bloccato il conto. Per lo Stato non è morta La Piscaglia è stata uccisa nel 2014, ma il certificato di morte non c’è e il cortocircuito burocratico impedisce ai familiari di accedere ai fondi. Intanto va avanti la causa civile intentata dalla famiglia di Guerrina contro la Chiesa, a cui è stato chiesto un milione di risarcimento