Rimini, 1 maggio 2019 - La famiglia di Guerrina Piscaglia fa causa alla diocesi di Arezzo e all’ordine dei premostratensi di Roma. E’ stata inviata ieri alle segreterie dei due centri religiosi, la richiesta di risarcimenti danni da parte dell’avvocato Nicola Detti, legale di Mirco e Lorenzo Alessandrini, marito e figlio di Guerrina, presentata con la collega Francesca Faggiotto.

La famiglia vuole giustizia e pretende dalla Diocesi toscana e dall’ordine religioso a cui appartiene padre Gratien il risarcimento, a cinque anni di distanza dalla scomparsa della casalinga dal piccolo borgo di Ca’ Raffaello. Questo dopo la condanna definitiva a 25 anni di carcere per Gratien Alabi, ex parroco del paesino tra Marche e Romagna, per l’omicidio e la distruzione del cadavere della donna, sparita esattemente cinque anni fa, il pimo maggio.

«Siamo rassegnati - dice Mirco Alessandrini - non troveremo mai il corpo di mia moglie. Speravamo che Gratien parlasse subito dopo la sentenza della Cassazione. Invece nulla, continua a non parlare e a dichiararsi innocente. Ora il prete si trova in carcere a Rebibbia e si appella alla Corte Europea. Forse parlerà solo quando vedrà che non ci saranno più chance per lui».

La richiesta dell’avvocato Detti era già stata ventilata nel 2015, quando il legale aveva chiamato in causa la diocesi di Arezzo. «Come capita in altri casi, ad esempio per grandi aziende assicurative - spiega Detti - se il dipendente commette un reato nell’esercizio delle sue funzioni e il superiore non ha vigilato, la responsabilità è anche dell’azienda stessa. In questo caso si tratta di un prete che svolgeva funzioni spirituali, negli immobili della diocesi e per conto dell’ordine dei premostratensi. Sia la diocesi che l’ordine avevano la responsabilità di vigilare sull’operato dei suoi religiosi».

Quattro anni fa, però, la Corte d’Assise aveva rigettato la richiesta dell’avvocato Detti perché si trattava di «un capo d’imputazione che vedeva Alabi non coinvolto per l’esercizio delle sue funzioni». Detti replica: «Ma un prete non è prete sempre? Anche quando non si trova in chiesa a celebrare messa? E poi, lo stesso Gratien ha sempre affermato di aver incontrato Guerrina, ogni volta, per motivi spirituali. Se è stato condannato per il suo omicidio, la responsabilità di diocesi e Ordine premostratensi ci deve essere».

Tra venti giorni arriveranno le motivazioni della condanna della Cassazione e solo allora i legali della famiglia Alessandrini stabiliranno una cifra per la richiesta danni. «Confidiamo di sentire prima sia il vescovo di Arezzo che il responsabile dell’Ordine di Roma per trivare un accordo. Fino ad oggi nessuno di loro si è fatto vivo. La famiglia si sente completamente abbandonata. Nel momento in cui arriveranno le motivazioni della Corte di Cassazione valuteremo di quantificare una cifra. Per come sono andate le cose, non potevamo non fare causa».