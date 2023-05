Guida in stato di ebbrezza Dieci patenti ritirate e cinque denunce

Continua sulle strade di Rimini da parte degli agenti della polizia locale l’attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Nell’ultimo weekend, i controlli hanno permesso di eseguire nella notte tra venerdì e sabato oltre 25 controlli tra altrettanti conducenti. Gli agenti in borghese hanno così elevato 11 sanzioni per guida in stato d’ebrezza e ritirato 10 patenti di guida, 5 delle quali con la semplice sanzione amministrativa di euro 544 e 5 più gravi, che hanno previsto una sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno e la prescritta denuncia penale. A questi ultimi si è aggiunto anche un conducente di monopattino elettrico a cui è stato contesto lo stesso articolo, ma chiaramente senza il ritiro di patente. Dall’inizio dell’anno al 30 aprile scorso le violazioni per guida in stato d’ebrezza, che emergono dal report fornito dagli uffici della Polizia Locale, sono state complessivamente 217.