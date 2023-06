Guida monopattino da ubriaco e dichiara il falso

È stato pizzicato dalla polizia municipale mentre ubriaco sfrecciava a bordo di un monopattino a noleggio. Fermato, ha poi dichiarato il falso per non farsi identificare e ora dovrà sostenere un processo per direttissima. Solo uno degli interventi sulle strade di Rimini compiuti la scorsa notte. Un’attività che ha impegnato i vigili con un posto di controllo nella zona del porto, tra piazzale Boscovich e via Colombo. il bilancio è di 16 sanzioni per guida in stato d’ebbrezza. Sanzioni che hanno comportato 11 ritiri di patente di guida per aver superato i limiti consentiti, testati dall’etilometro e previsti dal Codice della Strada. Tra queste 7 patenti sono state sospese da 3 a 6 mesi, perché i rispettivi conducenti hanno fatto registrare un valore tra 0,50 e 0,80 gl . Mentre altri 4 si sono visti notificare la sanzione più grave, che prevede la denuncia e la sospensione fino ad 1 anno.