Guida senza assicurazione. Cresce il numero dei casi, aumentano i sequestri

Non serve l’alta velocità né l’alcol al volante per trasformare un tratto di strada in una trappola. A volte basta un’auto che circola senza assicurazione. È una roulette russa silenziosa, giocata ogni giorno sulle nostre strade: a ogni incrocio, a ogni semaforo, potremmo trovarci davanti un veicolo privo di copertura, con conseguenze che vanno ben oltre la semplice infrazione. Qui non si parla solo di sanzioni, ma di rischi concreti: economici, legali e soprattutto sociali.

I dati elaborati dalla Polizia Locale parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. Nei primi nove mesi del 2025 sono già 266 i casi accertati di circolazione senza copertura assicurativa, con 243 sequestri di veicoli. Un numero che sembra destinato ad avvicinarsi rapidamente alle 315 violazioni registrate nell’intero 2024 (di cui 294 con sequestro). L’analisi a lungo termine conferma la persistenza di un fenomeno tutt’altro che marginale: 367 sanzioni nel 2023, picco massimo del quinquennio, 272 nel 2022 e 233 nel 2021. Complessivamente, dal 2021 a oggi, la cifra è impressionante: 1.453 sanzioni.

Ma ridurre tutto a un conteggio di multe e sequestri rischia di banalizzare il problema. Perché dietro le statistiche ci sono gli incidenti, e qui il quadro diventa ancora più allarmante. Solo nel 2025, fino a settembre, il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha già registrato 10 sinistri con veicoli non assicurati, più dei 7 casi di tutto il 2024. Nel 2023 si era arrivati a 13, mentre erano stati 9 nel 2022 e 8 nel 2021. In totale, in cinque anni, 47 incidenti hanno coinvolto mezzi privi di polizza, con danni materiali e lesioni che hanno complicato enormemente la vita delle vittime. Le norme sono severe, e giustamente. L’articolo 193 del Codice della Strada prevede una multa da 868 a 3.464 euro, il sequestro immediato del veicolo e, in caso di recidiva, il raddoppio della sanzione e persino la confisca del mezzo. Ma per quanto dure possano sembrare, le sanzioni impallidiscono rispetto alle conseguenze reali. Un conducente senza assicurazione che causa un incidente deve risarcire di tasca propria i danni, che possono ammontare a cifre astronomiche, ben oltre le possibilità economiche di un cittadino medio.

Il danno, però, non si ferma a chi ha scelto di non assicurarsi. Le vittime di questi incidenti devono affrontare un percorso tortuoso: non potendo contare sull’assicurazione del responsabile, devono rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Una rete di protezione preziosa, certo, ma che comporta procedure più lunghe, complesse e con risarcimenti non sempre tempestivi o sufficienti a coprire interamente le spese e i disagi subiti. In altre parole, chi subisce l’incidente paga due volte: con i danni materiali e fisici, e con l’attesa di una giustizia che spesso arriva tardi.

La questione, quindi, va ben oltre l’aspetto repressivo. Circolare senza assicurazione è un atto di egoismo sociale, un comportamento che scarica sugli altri i rischi e i costi derivanti da una scelta personale irresponsabile. Ogni veicolo non assicurato diventa una mina vagante: per il conducente stesso, che rischia sanzioni e rovina economica, ma soprattutto per gli altri utenti della strada – automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni – che si trovano esposti a un pericolo invisibile. Non basta dire che "il fenomeno è preoccupante". Serve una presa di coscienza collettiva. Finché una parte di automobilisti continuerà a percepire la polizza Rc auto come una tassa da evitare e non come una protezione indispensabile, la roulette russa continuerà a girare sulle nostre strade. Perché l’assicurazione non è solo un obbligo imposto dalla legge: è una forma di responsabilità civile, un patto di solidarietà tra chi condivide lo spazio pubblico della strada.