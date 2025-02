Alla guida senza patente aggredisce i vigili e scappa: arrestata mamma violenta

Rimini, 20 febbraio 2025 – Fermata per un controllo in strada, sorpresa a guidare senza patente (ritirata tempo prima per guida in stato d’ebbrezza), si scaglia contro gli agenti della polizia locale che le chiedevano i documenti, colpendoli con schiaffi, calci e pugni, poi tenta la fuga scavalcando una recinzione, prima di essere infine arrestata.

Mattinata di ordinaria follia a Poggio Torriana, dove una donna sudamericana di 27 anni ha scatenato un vero e proprio parapiglia opponendosi ad un accertamento dei vigili dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Ieri la 27enne, difesa dall’avvocato Varliero Fabbri, è stata accompagnata in tribunale dove si è svolta l’udienza di convalida. Su di lei gravavano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le generalità. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’ha rimessa in libertà, senza misure cautelari, in attesa della prosecuzione del processo.

Tutto comincia l’altro ieri, attorno alle 9, quando la macchina condotta dalla 27enne viene intercettata da una pattuglia della polizia locale lungo la via Santarcangiolese. Sapendo che la donna era sprovvista di patente, in quanto ritirata per guida in stato d’ebbrezza, gli agenti hanno deciso di seguirla, raggiungendola e fermandola più o meno ad un centinaio di metri da casa. L’automobilista si è giustificata ammettendo di essere nel torto, ma di non avere altro modo per accompagnare il figlio piccolo all’asilo a Verucchio (in quel momento stava proprio facendo ritorno dalla scuola dell’infanzia). Le divise hanno intimato l’alt alla conducente e hanno quindi fatto scattare l’accertamento chiedendogli per prima cosa di poter vedere i documenti.

Secondo quanto riferito dagli agenti, una volta scesa dalla vettura, la straniera avrebbe tentato di allontanarsi a piedi dirigendosi verso la sua abitazione. Uno dei vigili si sarebbe dunque avvicinato per impedirle di distanziarsi troppo, ma a quel punto la donna avrebbe reagito colpendolo con uno schiaffo. A quel primo colpo sarebbero seguiti calci e pugni, diretti verso il primo agente, e poi un altro pugno, al volto del collega. Entrambi hanno riportato lesioni e contusioni, giudicate guaribili nell’arco di 7 giorni. Un vigile ha impugnato lo spray al peperoncino e l’ha utilizzata per bloccare la donna, ma quest’ultima non si sarebbe arrestata e anzi avrebbe tentato di scavalcare una recinzione.

In aula, la 27enne ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando di aver reagito con uno schiaffo in quanto uno dei vigili, per fermarla, le avrebbe dato una spinta. Spinta che, secondo la difesa, non può essere considerata una tecnica idonea ad immobilizzare un eventuale fuggitivo. I colpi successivi, ha sostenuto l’indagata, sarebbero invece partiti mentre la donna era accecata e in stato di confusione e agitazione a causa dello spray al peperoncino. Quanto alla guida senza patente, avrebbe nuovamente spiegato di essere stata costretta a mettersi alla guida per accompagnare il figlio all’asilo di Verucchio, non avendo altre alternative davanti a sé.