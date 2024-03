Guide per cicloturisti a scuola di sicurezza stradale

Le guide per cicloturisti a scuola di sicurezza. L’attenzione ai corretti comportamenti da usare in strada, l’equipaggiamento, le dotazioni per la bicicletta e l’utilizzo delle piste ciclabili sono stati gli argomenti al centro dell’incontro rivolto alle guide cicloturistiche che si è tenuto al Palazzo del Turismo ieri mattina. Il corso era organizzato dalla Polizia locale e nasce della collaborazione con i consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna, Italy Bike Hotels e Apt Emilia-Romagna. Ieri era presente anche il presidente di Apt, Davide Cassani. All’incontro hanno partecipato circa cinquanta guide cicloturistiche e alcuni rappresentanti di associazioni sportive e consorzi in ambito del turismo sportivo e cicloturistico. È stato un incontro dibattuto, con diversi interventi da parte delle guide turistiche.

A presiedere era il comandante della Polizia locale Isotta Macini. Alle guide è stato posto il tema dei percorsi idonei da individuare e della necessità di comunicare ai turisti i comportamenti corretti da tenere. Alcune perplessità sono emerse per le dotazioni di sicurezza che le biciclette da corsa non sempre adottano. Mentre una delle principali rimostranze ha preso in considerazione le pessime condizioni di molte strade urbane ed extraurbane. Inoltre da parte del comandante molta attenzione è stata riservata alla raccomandazione del corretto uso delle piste ciclabili e sull’individuazione di percorsi sicuri verso l’entroterra. "Dopo essere stato vittima di due incidenti stradali in bicicletta ho cambiato modo di andare in strada – ha detto Cassani –. Presto la massima attenzione a ogni possibile criticità. Quando siamo in strada non dobbiamo pensare di essere in gara".