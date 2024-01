Guidi: "Pronti ad anticipare la comunicazione degli eventi"

"Quindici incontri in una sola giornata, ed è solo l’inizio". Il neo assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi ha iniziato l’anno come speravano presidenti di categorie e comitati, incontrandoli uno ad uno.

Guidi cosa cambierà con il nuovo anno?

"Il confronto con categorie, comitati e club di prodotto dovrà essere una costante, e non a spot. Cambia il modo di rapportarsi, e vedo che sta già dando i propri frutti perché si passa velocemente dalla lista delle cose che non vanno alle proposte".

Come agirete sulla comunicazione, inclusa quella social?

"Il periodo di stand by portato dal commissariamento non ha certo aiutato. La comunicazione degli eventi va anticipata e resa efficace. Detto questo non possiamo fare tutto in poco tempo, per cui come linea di indirizzo generale dovremo nei prossimi mesi anticipare quanto possibile la comunicazione e la promozione degli eventi per renderli il più efficaci possibile. Questo sarà un lavoro preparatorio per il futuro quando dovremo avere in mano linee guida chiare per procedere in automatico".

Passato il Natale si avvicina la Pasqua che sarà bassa, il 31 marzo. Quando sapremo qualcosa di più?

"Come dicevo anticiperemo il più possibile la comunicazione, ma con i tempi giusti perché sia efficace. Sui progetti non posso anticipare nulla, ma le proposte ci sono eccome. Riccione ha un forte appeal e questo consente di ricevere diversi progetti".

Dunque tutto a posto?

"Non abbiamo la bacchetta magica. Il commissariamento è terminato un paio di mesi fa. Ora va costituita una macchina turistica che sappia correre".

Che situazione ha trovato in assessorato?

"Penso sia una buona squadra. Ho trovato persone che possono dare tanto con il giusto entusiasmo. Ora si tratta di accelerare perché gli eventi sono tanti. Avremo il Giro d’Italia, gli eventi legati al nuoto, alla ginnastica, guardiamo anche alla Formula E di Misano. C’è davvero tanto da fare".

Poi arriverà l’estate. Rivedremo Radio Deejay?

"Sinceramente penso che i dubbi facciano parte della polemica mediatica e non di quanto viviamo all’interno. Ritengo che come tutti i progetti procederemo con valutazioni e decisioni, come accaduto in passato, in modo sereno".

Andrea Oliva