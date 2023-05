Passeggiando sulla spiaggia in particolare dopo le mareggiate vi capiterà di incontrare granchi grossi, di colore azzurro. Il granchio blu è una delle specie aliene apparse nell’Alto Adriatico in conseguenza del riscaldamento marino dovuto ai cambiamenti climatici. Questi specie arrivano nelle acque marine di sentina che le navi scaricano in mare, il fenomeno è sempre successo ma in passato il freddo del mare Adriatico ne frenava la diffusione, ora non più. Con queste specie ci dobbiamo fare i conti perché sono destinate a divenire stabili nel mare riminese. Dei pericoli e delle opportunità che possono dare ne parliamo con Carlotta Santolini, giovane biologa marina riminese doc che ha fondato insieme a 4 coetanee le Mariscadores, una società che si occupa di queste problematiche.

"Il cambiamento climatico non riguarda solo il meteo - dice Carlotta Santolini – alcune specie aliene sono ormai stabili nel nostro mare, si pensi al granchio blu che è un predatore che mangia le uova di cefali e gamberi ma anche al pesce serra piuttosto che alla rapana venosa che è una lumaca che arriva dal mar del Giappone, e ne continueranno ad arrivare. Non è possibile fermare questa espansione. Per contenerla l’uomo deve intervenire l’uomo facendo quello che sa fare meglio, il predatore. Inserire questi pesci, che sono ottimi, nei nostri menù è l’opportunità. Lo chef stellato Chiara Pavan ha incominciato servendo nel suo ristorante veneziano le tagliatelle con la medusa. D’altronde non ci stupiamo più delle vongole veraci che è una specie che arriva dalle Filippine".

Luca Ioli