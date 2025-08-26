Gusto alcolico o all’oliva. Tutte le sfumature del gelato

Dopo il grande successo delle passate edizioni torna a Santarcangelo la festa più dolce dell’anno: SantarcanGelato, il Capodanno dell’estate, in programma venerdì e sabato. Un’edizione che riprende i punti forti del 2024 ma rilancia con novità sorprendenti. Le storiche gelaterie del centro – Fresh Mavi, Dolcemente, Le Delizie, Latte Più e Puro & Bio – presenteranno gusti creati ad hoc, anche vegan, per celiaci o a base alcolica, da assaporare con i ticket disponibili in piazza e nelle vie principali. In piazza Ganganelli torna il pastry chef internazionale Luca Montersino, che dopo il successo dello scorso anno con lo SliceRoll proporrà i nuovi Biscottoni Cookies SliceRoll.

Novità assoluta: il gelato ’Livetta’, versione fredda delle olive ascolane, firmato dal maestro pasticciere ascolano Andrè, pronto a stupire il palato romagnolo. Sempre in piazza, granite e birre completeranno l’offerta. L’animazione resta il cuore della festa: venerdì il cinema Drive In proporrà Inside Out della Pixar e sarà animato da artisti di strada, mentre sabato le cover band anni ’50 e ’60 faranno ballare il centro. Due giorni spensierati, allegri e decisamente dolci: così Santarcangelo saluta l’estate 2025.

a.d.t.