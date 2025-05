"Ha abusato di me". Lo conosce in un pub e poi finisce all’ospedale

Una notte alcolica culminata, forse, con dei presunti tentativi di molestia. E’ una vicenda dai contorni non ancora ben definiti quella riferita da una 25enne di Aosta, finita in pronto soccorso a Rimini nella notte tra sabato e domenica con i sintomi di un’intossicazione da alcol. In ospedale, la 25enne avrebbe raccontato al personale sanitario di aver subito un approccio contro la sua volontà da parte di un uomo conosciuto quella sera stessa, che si sarebbe spinto troppo oltre arrivando a commettere violenza contro di lei. Al momento la giovane valdostana non ha presentato denuncia, benché non sia da escludere che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane decida di formalizzare la sua testimonianza in una querela. Nei confronti della 25enne, a seguito della segnalazione partita dal pronto soccorso, sono state attivate le procedure previste dal "codice rosso".

La ragazza è stata ascoltata dagli agenti della squadra mobile di Rimini, ai quali però ha detto di non ricordare precisamente quanto accaduto e di avere solo dei ricordi vaghi e confusi. Teatro della vicenda un locale di Marina centro, dove la 25enne - a Rimini per una convention aziendale, in compagnia dei colleghi - si è recata per trascorrere la serata di sabato. Lì avrebbe bevuto alcuni drink fino a quando, a un certo punto, non ha incominciato a sentirsi male, probabilmente a causa dell’alcol. A chiamare l’ambulanza è stato lo stesso uomo da lei in seguito indicato come presunto "violentatore". I sanitari sono accorsi sul posto e, viste le sue condizioni, hanno deciso di portarla in pronto soccorso. Qui la giovane valdostana è giunta con un tasso alcolemico di quasi 1,5 g/l. Durante la visita in ospedale, avrebbe incominciato a raccontare delle ore precedenti, affermando di essersi appartata insieme a quell’uomo conosciuto nel locale e che proprio quest’ultimo avrebbe cercato di abusare di lei. Il personale sanitario, a quel punto, ha contattato immediatamente la questura di Rimini che, a sua volta, ha attivato le procedure per la tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale, informando la Procura. I poliziotti si sono subito messi al lavoro ascoltando la presunta vittima. Quest’ultima però avrebbe affermato di non essere perfettamente sicura di quanto accaduto e di faticare a ricordare l’accaduto. Gli accertamenti al momento sono ancora in corso.

