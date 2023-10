Ha inventato il metodo ‘Happygenetica’. La storia di Richard Romagnoli in un docufilm

È prevista oggi olle 16 all’Auditorium San Fedele di Milano l’anteprima del docufilm Surrender - Era scritto nel destino, ispirato al libro Era scritto nelle foglie del destino - Il lungo cammino per ritornare in India, in libreria da mercoledì. Tanto il testo, quanto il lungometraggio a cura del regista di Thomas Torelli, raccontano la singolare storia di Richard Romagnoli, 49 anni di Bellaria Igea Marina, noto per aver ideato il metodo Happygenetica, che fonde scienza e felicità, abbracciando tutte le buone pratiche che intendono portare benessere nelle nostre vite e cambiarne lo stato fisico, psicologico ed energetico. Si parte dal rientro di Romagnoli con la sua famiglia, dopo undici anni, a Puttaparthi, villaggio che per anni Richard ha chiamato casa, dove si era trasferito con moglie e figlie per seguire gli insegnamenti di Sathya Sai Baba, suo maestro spirituale.

Qui dalla Laughter Yoga Foundation India è stato pure nominato Ambasciatore della risata yogica nel mondo. In India immaginava di crescere le sue figlie, finché all’improvviso senza spiegazione con un ‘cancelled’ timbrato sul visto gli è stato impedito di continuare a vivere. Ora il suo rientro in India, la pubblicazione del libro, il decimo, e l’uscita del docufilm che sarà presentato in otto date, tra cui il 29 a Bellaria Igea Marina e il 10 novembre a Bologna.

ni. co.