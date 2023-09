"Ha massacrato mamma: non è più mio padre"

"Io non ho più un padre". È lapidaria Anna Fogliamanzillo, la figlia di Raffaele, il 62enne a processo per omicidio, accusato di avere ucciso a coltellate la moglie Angela Avitabile. Queste le parole di Anna appunto, ospite ieri alla puntata del programma di Rai Due I fatti vostri, durante la quale la donna ha ripercorso quel 22 aprile quando ricevette la telefonata dal padre: "Ho ucciso tua madre. Vieni i bambini sono da soli". Attimi tremendi di una vita in cui, Anna ha ribadito a I fatti vostri, il padre Raffaele avrebbe mostrato già in passato segni di violenza contro i propri familiari.