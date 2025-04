Ha profanato la tomba di Mattia: arrestato dalla polizia turca

Ha 67 anni, le sue iniziali sono D.A. È l’uomo che ha devastato la tomba nella quale riposa Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzino di soli 14 anni accoltellato in un mercato di Istanbul da un coetaneo il 24 gennaio, e deceduto in ospedale il 9 febbraio per la gravità delle ferite riportate. Il 10 aprile si era aperto il processo nei confronti del ragazzino di 15 anni accusato di averlo colpito, e di un coetaneo di sedici anni che aveva preso a calci Mattia quando era già a terra. Ma prima ancora che l’attenzione si spostasse sull’aula del tribunale, a scuotere l’opinione pubblica turca era stata la tomba profanata prima del processo. Un gesto incomprensibile che aveva portato gli stessi giudici del tribunale minorile di Istanbul ad aggiornare il processo a carico dei due minorenni all’8 maggio. Nel corso della prima udienza erano stati ascoltati i due imputati e un primo testimone dell’aggressione, mentre un secondo sarà ascoltato in maggio. Da quel momento sono trascorsi solo cinque giorni, ma la polizia ha individuato e arrestato il presunto profanatore. Si tratta di un uomo di 67 anni.

A darne l’annuncio è stato lo stesso ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, sui suoi profili social. Il ministro ha precisato che a seguito del lavoro svolto dal Dipartimento di Polizia di Istanbul in relazione alla distruzione della tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, è stato identificato, catturato e arrestato un uomo di 67 anni.

Nel frattempo le testimonianze di vicinanza alla famiglia del giovane Mattia non si fermano. L’ultima arriva dalla squadra di calcio che gioca nella prima divisione turca, il Trabzonspor. La società ha voluto dare un segno duraturo per mantenere viva la memoria di Mattia, dedicandogli una delle tribune dello stadio.

a. ol.