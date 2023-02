"Ha vestito Riccione": Cab è bottega storica

Mezzo secolo di attività per il negozio della famiglia Arlotti in Paese. Numeri da record per Cab moda a Riccione, riconosciuti dall’amministrazione comunale e Confesercenti con il ‘titolo’ di Bottega storica. L’attività è stata inserita nell’albo comunale. I 50 anni di Cab moda sono stati celebrati già nel 2022. La vetrina si è illuminata per la prima volta nel 1972 lungo corso Fratelli Cervi. Ieri la sindaca Daniela Angelini e il presidente di Confesercenti Fabrizio Vagnini si sono recati al negozio per consegnare la targa di Bottega storica. Cesare Arlotti, con i suoi ottant’anni, ancora gestisce il negozio assieme al figlio Giacomo che dal prossimo anno rileverà l’attività. "Sono partito come ambulante – ricorda Cesare –. Con i soldi raccolti con il banco del mercato ho rischiato tanto e ho acquistato il terreno dove ancora oggi sorge il negozio. Qui non c’era nulla. Nella licenza c’era scritto: zona sufficientemente servita. C’erano un po’ di canne e delle viti. Una volta costruita la struttura, era proprio ‘casa e bottega’: nel senso che dormivo nel retro del negozio. Poi, piano piano, ho costruito la casa sopra al negozio. Abitando e lavorando qui ho davvero visto crescere Riccione". Per la sindaca "Cab Moda ha vestito Riccione – ha commentato la sindaca Daniela Angelini – La famiglia Arlotti è un punto di riferimento per l’abbigliamento nella nostra città. Un’attività che ha superato la crisi del settore e la pandemia festeggiando i 50 anni". Soddisfatto Vagnini: "Cab moda rappresenta un modello di impresa familiare di successo, grazie alla passione del fondatore Cesare, che è uno dei membri storici della nostra associazione, di sua moglie Marina e del figlio Giacomo".