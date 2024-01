Haber e De Sio in ‘La signora del martedì’

Un ex porno attore che si ritrova per necessità a fare lo gigolò, e una donna non più giovanissima ma dal fascino senza tempo si incontrano sul palco del teatro Galli ne La signora del martedì. Con loro c’è un losco giornalista avviato alla pensione ma a caccia di scheletri negli armadi. I personaggi nati dalla penna di Massimo Carlotto prendono vita con Haber e la De Sio, con loro in scena Paolo Sassanelli, Riccardo Festa, Samuele Fragiacomo diretti da Pierpaolo Sepe. Lo spettacolo è in scena venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16.