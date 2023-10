Hackerato il profilo. Facebook della Foronchi

L’account Facebook personale della sindaca Franca Foronchi è stato hackerato e ieri la sindaca ha cercato di informare amici, collaboratori e cittadini di quanto accaduto: "Il mio vecchio account personale _ ha ribadito la sindaca Foronchi _ mi è stato hackerato ed anche la pagina ‘Franca Foronchi sindaca per Cattolica’ è visibile ma non è più gestita da me. Questo per me è un grosso dispiacere perché la mia storia su Facebook era iniziata nel 2009. Ho denunciato il fatto alla Polizia Postale. Nelle prossime ore speriamo di poter risolvere la situazione".