Halloween adesso fa più paura. Il Comune cancella gli eventi

Ad Halloween Riccione (non) mi strega. "Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale il perché dei mancati investimenti in eventi per il ponte di Halloween, senza tuttavia ricevere risposta". Allarga le braccia Andrea Ciavatta, presidente dei Family hotel. Quest’anno la festa da brividi apre a un weekend che strizza l’occhio alle famiglie con bambini. Da venerdì a domenica, un lungo ponte per farsi una piccola vacanza. Un’occasione d’oro per tanti albergatori, tant’è che guardando sui portali ci sono oltre 110 strutture ricettive che propongono pacchetti per i primi tre giorni di novembre. "Può essere un’occasione per le famiglie - riprende Ciavatta -, grazie anche alla possibilità di legare il ponte alla chiusura delle scuole. Certo è che servirebbe anche offrire ai turisti un intrattenimento in città oltre a quello che possono trovare nei parchi tematici, che restano fondamentali in periodi come questo". "In futuro sarebbe positivo un confronto con i parchi affinché vengano coinvolti in iniziative nella zona mare nei giorni di Halloween".

Intanto si mastica amaro "per un’occasione che rischia di essere persa soprattutto se il meteo sarà clemente". A fare la propria parte saranno tanti locali; la festa al Cocoricò ne è un esempio. "Molti si stanno dando da fare ed anche noi - ammette Mauro Bianchi, presidente del Consorzio Riccione intrattenimento -. Ritengo giusto che i titolari delle attività si mobilitino. Se ci fosse anche un intervento del pubblico sarebbe tuttavia importante". In viale Ceccarini cercheranno di fare le nozze con i fichi secchi. "Realizzeremo una iniziativa con gli studenti del liceo artistico Volta Fellini - precisa Maurizio Metto, presidente del Consorzio del viale -.Quest’anno non si è organizzato ‘Riccione mi strega’ con l’amministrazione perché dal municipio hanno ritenuto il periodo non strategico". Eppure i mostri gonfiabili degli anni passati qualcosa avevano lasciato. "Per il ponte c’è richiesta - ammette Gabriele Leardini dell’hotel Select -. Siamo in linea con il passato, forse un po’ sotto. Ancora sentiamo gli effetti degli eventi degli anni precedenti che un richiamo lo avevano creato. Ma si sta affievolendo".

Andrea Oliva