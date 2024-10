Halloween, è qui la festa. La Riviera si regala una notte da paura

di Federico Tommasini

Sale la paura, la notte più tenebrosa dell’anno si sta avvicinando e con lei gli appuntamenti che domani – a partire dal pomeriggio – si faranno largo per tutta la provincia di Rimini. I primi a ‘spaventarsi’ saranno i visitatori di Italia in Miniatura che vedranno mostri marini emergere dai ‘mari’ del parco e immense streghe abbattersi sulle alpi a colpi di incantesimi. Piazza Italia sarà il centro di ‘Happy Halloween’ e dalle 10.30 alle 16.30 andrà in scena uno show no stop tra bolle di sapone e trucca bimbi. All’Oltremare di Riccione il vero protagonista sarà invece Scooby-Doo: il cane investigatore più amato della tivù tingerà di mistero l’intero acquario e dalle 14 aspetterà tutti i bambini al Theatre per un incontro con i propri fan davvero spettrale.

Dalle parti dell’acquario di Cattolica Halloween si festeggia invece negli abissi, circondati dagli squali, dalle murene e dagli insetti giganti. Attraverso una gigantesca bocca di squalo si accederà nel mondo delle profondità incontrando murene giganti, pesci bizzarri e fluorescenti meduse. La paura bussa anche alla porta del ristorante Autentico di Riccione con la serata di Halloween ‘Let the game begin’, un appuntamento in maschera al ritmo della musica di dj Thor e soprattutto del buon cibo. Gli occhi delle streghe di Salem saranno puntanti su tutti i protagonisti, pronti a trasformare la cena in un vero e proprio set Netflix, ispirandosi ad una delle serie più in voga del momento, ‘Agatha all along’, il vero tema dell’appuntamento.

Poco lontano, al WeMe, sempre a Riccione, le luci si accenderanno per l’"Halloween retro party", una cena a tema da tutto esaurito sulle note dello swing, in pieno stile anni ’30. Quindi maniche a sbuffo, pantaloni a vita alta, cappelli dai lunghi pennacchi e pellicce bianche per un tuffo negli anni ruggenti del secolo scorso. La notte è giovane e non è ancora l’ora di andare a dormire. Al Frontemare di Rimini la serata più paurosa dell’anno significa solo una cosa: musica anni ’90. Con ‘Horror Halloween ‘90’ si ballerà dall’ora di cena fino alle prime luci dell’alba. In consolle Matteo Pandolfini, Fabrizio Fratta e Robertino Relight accompagnati dalle voci di Mr Kevin e Franz Collini; pronti a catapultare il locale nell’ultima decade del secolo scorso.

Ma la grande musica risuonerà anche nelle disco sulle colline. Al Cocoricò di Riccione torna il Memorabilia, il party più iconico del locale, con ben undici deejay che si alterneranno nelle 4 sale della discoteca, pronti ad accogliere l’alba all’ombra della piramide più famosa d’Italia. Le luci si accendono anche dalle parti del Peter Pan di Misano con ‘Halloween party’ e in scena arriva il Vida Loca. La musica dance in primo piano per dare il benvenuto alla nuova stagione invernale del locale nel migliore dei modi.