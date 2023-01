"Hanno tremato i banchi e siamo scappati"

"È stato tutto improvviso. I banchi che si muovono, le biro che cadono e l’allarme per il terremoto". Scatta l’evacuazione degli studenti dall’edificio anche al Valgimigli, dopo la scossa di terremoto, con gli alunni che ieri mattina hanno trovato rifugio nel piazzale davanti all’edificio a seguito della scossa di qualche secondo delle 11.29.

È stata una mattinata movimentata nel polo scolastico di Viserba non solo per il Valgimigli, con fuori dagli istituti migliaia di studenti, bidelli e professori avvolti nei giubbotti ad aspettare ’le bizze della terra’.

"È durato tutto un momento appena. La scossa non è stata troppo violenta – spiegano i ragazzi fuori dalla scuola –. Si è sentita più distintamente per chi si trovava al secondo piano, ma immediatamente dopo siamo stati tutti evacuati dall’edificio e abbiamo atteso nel piazzale davanti alla scuola una mezz’oretta per capire se l’istituto fosse sicuro e avesse riportato dei danni dopo la scossa".

Poi, "chi doveva uscire alla quarta ora è potuto entrare a prendere il proprio zaino, mentre chi doveva ricominciare le lezioni ha dovuto pazientare ancora un po’ in cortile, per poi rientrare in sicurezza dal momento che non ci sono stati danni", raccontano ancora gli studenti del Valgimigli.