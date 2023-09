Happyfania Volley dedicata ai più giovani: il 2024 parte dallo sport

Se l’amministrazione comunale nei giorni intorno a Ferragosto ha scelto di lanciare le proposte di eventi e spettacoli che saranno messe in campo durante il periodo natalizio, coinvolgendo i turisti in una campagna informativa sui social attraverso video e foto realizzati durante l’estate, Kiklos annuncia che dal 4 al 6 gennaio prossimi tornerà la tradizionale Happyfania Volley, dedicata agli under (tre categorie di giovani atleti previste). Viene offerto "un allenamento gratis per chi si iscrive entro il 5 novembre".