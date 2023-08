Hera: "Acqua potabile Nessun problema alla rete cittadina"

"Nessun problema alla rete, acqua assolutamente potabile". In merito alle anomalie riscontrate nei giorni scorsi nella situazione dell’acqua del condominio di via del Cigno, nelle vicinanze di via Ariete, Hera conferma che il problema della contaminazione è dovuto a un problema interno e quindi circoscritto alla palazzina. Hera garantisce quindi la qualità dell’acqua di rete e ne conferma la potabilità, come confermato dalle analisi del campionamento effettuato sul posto subito dopo la segnalazione. Per prevenire problemi di questo tipo, Hera raccomanda inoltre una corretta e costante manutenzione degli impianti interni.

Hera, infatti, effettua le analisi – che hanno attestato fin da subito che l’acqua di rete era potabilissima – solo sulla rete cittadina, a valle del contatore. Sulla rete privata a monte del contatore, la responsabilità è del privatocondominio che ha provveduto alla pulizia della stessa.