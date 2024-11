Hera investirà sette milioni per ridurre le perdite idriche

Hera punta sulla tecnologia per ridurre le perdite idriche. Partito il progetto, con un investimento di 6,8 milioni, per incrementare l’efficienza del sistema attraverso l’estensione della distrettualizzazione e la riduzione delle perdite. Così in via Tripoli Rimini, è stato possibile individuare un’importante perdita occulta, circa 50 litri al secondo, localizzando il punto attraverso tecnologie all’avanguardia di ascolto delle tubazioni e il supporto di analisi avanzate. In estate è aumentato il gruppo di lavoro dedicato alla ricerca di perdite con l’obiettivo di raggiungere i target fissati dal Pnrr e la riparazione di via Tripoli dimostra come i fondi "stiano contribuendo alla modernizzazione delle infrastrutture garantendo un uso più efficiente delle risorse", precisa il responsabile riminese del gruppo Pierpaolo Martinini.