Hera, obiettivo decarbonizzazione: "Investimenti per 1,1 miliardi"

di Giuseppe Catapano RIMINI La sfida della transizione energetica parte da Rimini. Ha aperto i battenti Key-The Energy Transition Expo, la fiera organizzata da Italian Exhibition Group che mette al centro proprio il futuro dell’energia. Una rassegna che, per usare le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, presente all’inaugurazione, testimonia "la voglia di innovare e di scommettere sulla transizione come motore di crescita". Fra i padiglioni più di mille espositori, di cui oltre il 30% internazionali.

Fino a venerdì Key sarà anche la ‘casa’ delle aziende del Gruppo Hera, a Rimini per presentare le proprie soluzioni innovative per favorire la transizione green. Una sfida che la multiutility sta affrontando con uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro previsto nel piano industriale 2024-2028 (sui 5,1 complessivi) per contribuire alla neutralità carbonica. L’obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti del gruppo e della decarbonizzazione dei consumi dei propri stakeholder sarà perseguito – fa sapere Hera – "grazie allo sviluppo di impiantistica rinnovabile, iniziative di efficienza energetica e partnership con le comunità servite".

In particolare, tra le principali azioni previste per il prossimo quinquennio, la multiutility "incrementerà le forniture energetiche ‘verdi’ da energia elettrica rinnovabile e gas naturale, con compensazione della Co2 emessa", e continuerà a proporre a famiglie, aziende, condomini e pubblica amministrazione "una pluralità di soluzioni di efficientamento energetico e di produzione di energia rinnovabile". Proseguiranno le attività di riduzione dei consumi energetici del gruppo e la capacità fotovoltaica installata vedrà un’accelerazione, anche grazie a nuovi impianti. Inoltre, la multiutility aumenterà la quota di energia rinnovabile generata, sfruttando il contributo dei propri impianti per la produzione di biometano, idrogeno, e calore da fonte geotermica o termovalorizzazione. Tra i principali risultati attesi al 2028, il Gruppo Hera prevede di fornire energia elettrica rinnovabile a tutti i clienti domestici (rispetto al 77% del 2023), di produrre il 42% di energia elettrica e termica rinnovabile (rispetto al 36% del 2023), di gestire il 62% di punti luce a led per l’illuminazione pubblica sul totale (rispetto al 45% del 2023), di installare 300 Mw di capacità fotovoltaica e di produrre 770 tonnellate all’anno di idrogeno verde.

Di decarbonizzazione ha parlato, nel corso dell’inaugurazione di Key, anche il ministro Pichetto Fratin: "Noi, come governo, dobbiamo creare le condizioni per avere in futuro un mix completo tra tutte le energie decarbonizzate, per poter abbandonare totalmente i fossili entro il 2050". Il nucleare di nuova generazione è "sostenibile e utile ad avere continuità nella produzione di energia". "Le rinnovabili? L’Italia è un Paese virtuoso – osserva Maurizio Ermeti, presidente di Ieg – e Key esalta un settore strategico con ripercussioni positive sull’economia e la competitività".