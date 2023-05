Hera sospende l’emissione delle bollette e gli arretrati

Hera scende in campo per le vittime del maltempo, attivando una serie di misure a supporto dei comuni in stato di emergenza. La multiutility ha bloccato da subito l’emissione delle fatture e le attività di recupero crediti per tutti i servizi gestiti e dà la possibilità di sospendere i pagamenti delle bollette già emesse prima degli eventi alluvionali. In particolare, il gruppo Hera ha già interrotto per i propri clienti dei comuni in stato di emergenza l’emissione delle fatture relative a tutti i servizi erogati: energia elettrica e gas, teleriscaldamento, acqua, gestione rifiuti in regime di tariffazione puntuale.