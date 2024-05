Hitler e Mussolini sulle etichette. Bottiglie di vino in vendita, spunta anche la tazza con Putin

Ci risiamo. Sono ancora lì. Tutte vicine e in bella mostra nella vetrina di un minimarket del lungomare. Sono bottiglie di vino, ma non quelle comuni: sull’etichetta mostrano i volti di Benito Mussolini, Adolf Hitler e stavolta perfino quello di Vladimir Putin. Ci sono anche tazze con la solita effigie, così da accontentare gli astemi che non saprebbero che farsene di una bottiglia di alcolici. Tutti i prodotti sono pronti per la vendita in un piccolo market di via Regina Elena. Una passeggiata vicino al mare che rimanda al Ventennio con questi ’gadget’ che vengono messi davanti agli occhi dei tanti passanti. E il venditore? Sembra che non parli bene l’italiano e non sappia chi siano quegli uomini raffigurati su così tanti oggetti (o così vuole far credere) e quindi non può rispondere a nessuna domanda sulla provenienza di questi. Però il prezzo lo dice bene, senza indugi. Le bottiglie costano 12.50 euro ognuna, mentre per portare a casa una tazza bastano 6 euro .

Non è la prima volta che si parla di punti vendita riminesi che commercializzano oggettistica di questo genere. Ci aveva provato persino l’ex sindaco Andrea Gnassi a bandire dai banchi di vendita gadget di questa tipologia, attraverso una proposta di legge. Un’iniziativa che mirava al contrasto della diffusione "di un fenomeno odioso che non va derubricato a fatto folcloristico". Così affermava Gnassi all’epoca.

"Ci dovrebbe essere una legge nazionale che vieti la vendita di tali prodotti – spiega Silvia Zoli, presidente Anpi Rimini– Non capita solo qui, è un problema che succede ovunque. Se fossimo in Germania non credo che la reazione sarebbe quasi impassibile come capita in Italia". Non è dunque la prima volta che alle cronache arrivano notizie simili: è già capitato con magliette, accendini e portachiavi; tutte con i faccioni dei dittatori stampati sopra. "Si respira troppa leggerezza – continua Zoli – comportamenti del genere ci portano a vedere Hitler e Mussolini come dei semplici personaggi di costume, cosa che invece non sono. Se l’apologia è vietata allora anche la vendita di oggetti che richiamano le dittature dovrebbe essere tale".

Nostalgici o amanti del business senza scrupoli, resta questa l’incognita su coloro che commercializzano questi prodotti. "A Rimini ci sono anche estimatori dell’evasione fiscale, ma non per questo essa è legale – tuona la presidente dell’associazione partigiana – La vendita di vini, tazze o altro che celebri i dittatori è spalleggiata e tollerata. Le istituzioni fanno ben poco. In un momento come questo sarebbe fondamentale intervenissero". La fiducia è tutta riposta nei giovani, nelle generazioni che verranno, secondo Silvia Zoli. "È fondamentale sviluppare una coscienza storica partendo dai banchi di scuola. La responsabili tà è soprattutto della politica che non deve riscrivere la storia ma insegnarla".

Federico Tommasini