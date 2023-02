"Ho investito tanto nella spiaggia Con questa decisione ora tremo"

"Quando ho comprato la spiaggia tre anni fa, coronando un mio sogno. Sapevo che la situazione era complicata e piena di incertezze, ma ora sembra essersi ulteriormente ingarbugliata, e non nascondo che sono molto preoccupato".

Parla Dimitri Agostini, 47 anni, ex cestista cresciuto nelle giovanili della Libertas Livorno, poi Udine dove debutta in Serie A2 a 18 anni. Dopo due anni ingaggiato dal Basket Rimini, dove rimane fino al 2000, conquistando coi biancorossi una promozione ed esordendo in Coppa Korać.

Lei è toscano, com’è arrivato a comprare uno stabilimento balneare a Rimini?

"Sono di Viareggio. Sono stato per la prima volta a Rimini quando avevo diciannove anni. Ho giocato nella Pepsi, sia in A2 che in A1, come ala. Poi in varie squadre in giro per l’Italia. Sono residente a Rimini da quattordici anni".

Perché a Rimini e non nella sua Viareggio, ad esempio?

"Semplicemente perché mia moglie è di Rimini, abbiamo una figlia, e abbiamo scelto di vivere qui".

Qual è lo stabilimento che ha comprato?

"Il 24 a Marina Centro, un bagno storico, frequentato anche da molti riminesi. Come negli altri ci sono giochi, campi per attività sportive, servizi".

Aveva mai fatto il bagnino prima?

"No, è la prima volta. Gestisco il bagno con mia moglie e mia figlia, e alcuni collaboratori".

Le piace questo lavoro?

"Si, è un lavoro duro, anche se magari a qualcuno da fuori non sembra. In quattro mesi è come lavorarne dodici. Ma è un bel lavoro".

Ha fatto fatica a trovare il bagno?

"Da qualche anno stavamo cercando una spiaggia, e fino a quel momento non ne avevamo trovata una che ci piacesse davvero. Poi è capitato".

Perché il precedente bagnino ha venduto?

"Per ragioni anagrafiche, aveva raggiunto una certa età".

Cosa pensa di questa nuova proroga alle concessioni, un anno in più fino al dicembre del 2024?

"La proroga è già qualcosa. Ma quello che serve è una decisione, una legge che dev’essere fatta bene. Da sedici anni ormai gli operatori di spiaggia non sanno quello che li attenderà in futuro".

Lei non si è fatto spaventare però, e ha investito acquisendo uno stabilimento...

"Vero. Ma quando ho comprato io c’era la proroga delle concessioni fino al 2033".

Quella lunga proroga era stata fissata durante il primo governo Conte dal ministro al turismo Gian Marco Centinaio. Ci contava?

"Anche se qualcuno diceva che mancava una certezza assoluta, comunque sì, ci si contava".

Invece nel novembre 2021 il Consiglio di Stato ha annullato l’estensione al 2033, e fissando la nuova scadenza al 31 dicembre di quest’anno, dieci anni prima.

"E’ stata una doccia fredda, quell’annullamento ha rimesso tutto in discussione".

Adesso nuova proroga decisa dal governo, questa volta di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

"Mi auguro che questo anno in più non significhi solamente spostare l’asticella un po’ più avanti, ma che si proceda con i decreti attuativi della legge, con i quali vengano definite anche le modalità dei bandi, a partire dal riconoscimento della professionalità e degli investimenti fatti. L’importante è che non si vada a un bando concessioni balneari senza regole, solo col miglior offerente".

Mario Gradara