"Ho paura di girare da sola. Non posso perdonarlo"

"Per un paio di notti, a causa degli incubi, ho fatto molta fatica a prendere sonno. Anche adesso che sono passati quasi quattro mesi, quando giro in macchina da sola, non ce la faccio a sentirmi sicura al cento per cento: ho sempre paura di imbattermi in quell’uomo..." Sara Venerucci non riesce a togliersi dalla testa quel pomeriggio di follia sul lungomare di Rivabella. Una donna di 33 anni, accompagnata dalla figlioletta di nove mesi, in bàlia di un’automobilista furibondo, che le urla contro e prende a calci la portiera della sua macchina. Una rabbia inspiegabile che si abbatte con la forza di un uragano sulla giovane mamma. Sconvolta, tramortita da quella violenza verbale, quasi a stenta a credere a quello che le sta accadendo e non riesce a oppore nessun tipo di reazione.

Cosa ricorda di quel giorno?

"Le immagini di quel giorno sono confuse. Ero sotto choc, tremavo come una foglia, era come se la mia vista si fosse annebbiata. Sono stata sopraffatta, non riuscivo a reagire. Il mio primo pensiero è andato subito a mia figlia, che era con me in macchina. L’altra mia figlia per fortuna era all’asilo, altrimenti i vetri rotti sarebbero finiti contro di lei".

La polizia ha denunciato il suo assalitore.

"Mi conforta sapere che quell’uomo sia stato identificato Per fortuna sul posto c’erano diverse telecamere, che si sono rivelate estremamente importanti per le indagini. Purtroppo, nella concitazione, non sono stata in grado di prendere il numero di targa dell’auto, ma i filmati hanno dato una mano".

È stata contattata dall’automobilista?

"No, il ragazzo non si è ancora fatto vivo con me - aggiunge la campionessa -. Anche se fosse intenzionato a chiedermi scusa, non credo di volerlo perdonare e sicuramente non ho intenzione di ritirare la querela. Voglio andare fino in fondo, perché situazioni come quella che ho vissuto non sono assolutamente accettabili. Mi sono solo distratta per una frazione di secondo, ho girato la testa perché mia figlia stava piangendo, sicuramente non ho invaso la corsia di proposito, e comunque una reazione come quella non è giustificata. Le nostre auto potevano scontrarsi, ma per fortuna non c’è stato nessun incidente e nessuno si è fatto male: perché, allora, fare retromarcia per inseguirmi?".

Qualcuno ha provato a difenderla?

"In strada con noi c’erano anche altre persone: automobilisti, passanti. Nessuno però si è fatto avanti per difendermi. Purtroppo, quando succedono certe cose, la gente cerca sempre di non farsi coinvolgere".

"C’è chi dice che voglio fare la vittima, che ho avuto fortuna ma ho rischiato un frontale mortale, che chi ha testa non si distrae in macchina e tante altre cose – ha scritto la campionessa su Facebook -. La verità è che a chiunque capita di distrarsi e nella vita tante cose possono accadere, che le vogliamo o no anche con le attenzioni e accortezze più alte".