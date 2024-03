"Ho rovinato la vita di due famiglie". Ieri, per buona parte dell’udienza svoltasi davanti al gup del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, è rimasto in silenzio, a testa bassa, nonostante alcuni momenti di grande nervosismo per via della presenza in aula della famiglia della vittima. Rimasto solo con i suoi legali, gli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti, è però scoppiato a piangere a dirotto. Afferma di essere pentito Klajdi Mjeshtri, il buttafuori italiano ma di origine albanese accusato dell’omicidio dell’ex vigile del fuoco Giuseppe Tucci, preso a pugni all’esterno della discoteca Frontemare di Rimini. Ieri Mjeshtri per la prima volta si è trovato faccia a faccia con il papà di Giuseppe, Claudio Tucci. Quest’ultimo, prima dell’inizio del dibattimento, è stato allontanato dagli agenti della polizia penitenziaria prima che potesse avvicinarsi al box dell’imputato. Ma anche nel corso dell’udienza la tensione è spesso andata alle stelle. Negli interrogatori, Mjeshtri ha spiegato di aver avuto con Tucci un primo diverbio all’interno del locale: "Importunava la mia ragazza", ha raccontato durante l’interrogatorio. Mezz’ora più tardi, all’esterno del Frontemare, i due si sono nuovamente affrontati e la situazione è degenerata. La famiglia Tucci ha confermato l’intenzione di partecipare anche alle prossime udienze. "Nonostante la tragedia, Rimini è per noi una città speciale, perché qui abbiamo trovato il grandissimo affetto e la solidarietà dei colleghi vigili del fuoco che lavoravano insieme a mio figlio - aggiunge papà Claudio -. Nella disperazione, è stato per noi motivo di grande conforto sapere che il sacrificio di Giuseppe non è stato completamente vano: subito dopo il decesso abbiamo autorizzato l’espianto degli organi, nella speranza di poter così salvare delle vite".

l. m.