"Ho Silvio nel cuore e ora nel mio giardino"

Silvio Berlusconi è stato sempre il suo mito, un modello politico insostituibile, così anche dopo la sua morte l’ha voluto onorare con un busto modellato con le proprie mani, che ora campeggia nel giardino di casa sua a Misano. L’artista è Luigi Padula, esponente storico di Forza Italia, presidente del Club numero uno, nonché assessore della giunta Negri Mussolini a Gemmano. Un attivistaa tutti gli effetti, tanto più se si pensa che per il partito del Cavaliere, negli anni è riuscito a rastrellae ben 800 tessere. Le divisioni hanno separato gli ‘azzurri’ nel Riminese, sicché Padula si è defilato, ma Berlusconi resta nel suo cuore. Le sembianze del Cavaliere nella statua sono perfette e a dimensione reale. "Ho modellato il busto in terracotta, ispirandomi ad alcune foto che conservo gelosamente in casa. L’ho fatto i giorni scorsi, dopo aver partecipato al funerale del nostro leader a Milano_ confida Padula, mentre orgoglioso mostra il filmato girato alle esequie _. Di ritorno a Misano ho voluto onorarlo in questo modo. Il suo busto rimarrà in giardino, dove ci sono altre due opere create da me, dedicate a Padre Pio e alla Madonna di Mejugorie". Di fatto anche la casa di Padula è una sorta di galleria, dove si possono ammirare ritratti, compreso quello della madre e del fratello e vari dipinti, mentre l’angolo di una parete, come un album fotografico racconta gli incontri avuti con Berlusconi, le strette di mano con lui e con altri pezzi da novanta di quel partito, tanto amato, ma dal quale ora si è defilato.

"Tanti anni fa sono arrivato qui da Milano dove ancora il partito era agli albori, io avevo la tessera numero 64 _ racconta _. Berlusconi era considerato un dio. Arrivato qui mi sono subito attivato a organizzare pullman diretti a Roma e a tesserare. Ero talmente attivo che mi chiamavano l’uomo delle tessere, negli anni sono riuscito a farne 800. Sono stato in prima linea anche nella campagna elettorale del 2009 a Misano, potevamo vincere, ma il candidato scelto era uno sconosciuto".

Poi la sguardo si è posato su Gemmano, dov’è stato assessore allo Stato civile. "Quando nel Riminese ho visto che il partito traballava, mi sono allontanato, io però continuo a essere un forzista, ma solo per me stesso. Non cambio bandiera come oggi fanno in tanti, sono nato con Berlusconi e morirò con Berlusconi che mi ha insegnato tante cose, basti pensare cos’ha fatto con Milano due, Milano tre, Mediaset, Fininvest e la squadra del Milan". E da grande tifoso mostra l’orologio rossonero che porta al polso.

Nives Concolino