"Ho staccato il gas per evitare una strage"

Sarebbe potuta andare molto peggio. L’incendio in via Sacco e Vanzetti a Viserba avrebbe potuto essere una strage. Lo sa e lo sapeva bene Fabio Betti, ingegnere e inqulino del secondo piano del condominio al civico 3 che l’altra sera è sceso di sotto alla vista delle fiamme per staccare il circuito del gas condominiale. "Sapevo che proprio sopra il motorino in fiamme passavano le condutture del gas e ho pensato bene di prevenire delle esplosioni che sarebbero potute essere molto gravi". A complicare le cose però c’è il fatto che "anni fa ho avuto un incidente per cui mi è stata amputata una gamba – spiega Fabio Betti –. Ciò non mi ha impedito però di precipitarmi di sotto una volta viste le fiamme. Inizialmente ho cercato con un estintore di domare il rogo, ma senza successo. Quindi sono andato dal quadro esterno per il gas e ho iniziato a staccare tutto". Ma non vuole prendersi tutti i meriti l’ingegnere, che ammette: "Poco dopo altri sono venuti ad aiutarmi. Nel raggiungere il quadro sono anche caduto. Per fortuna siamo un gran bel vicinato e sia ieri sera durante la massima concitazione sia oggi (ieri, ndr) per ripristinare tutto, stiamo collaborando tutti assieme. Speriamo solo di riavere presto il riscaldamento: in tempo per trascorrere il Natale ognuno a casa propria".

f.z.