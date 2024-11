"Ho subito 8 furti solo quest’estate"

La situazione peggiora di anno in anno per Massimo Ricci, proprietario di una tabaccheria a Miramare. "Il problema è soprattutto dato dalla mancanza assoluta di un adeguato controllo. A Miramare c’è pure un comando di vigili urbani, ma non si vedono e per questo le persone che vivono ai margini e delinquono sono tranquille. Solo questa estate mi è capitato di subire 7 o 8 piccoli furti da parte delle stesse persone che vengono più di una volta ad arraffare quanto più possibile". Un problema che è già stato sottoposto alle forze dell’ordine. "Ho chiamato tante volte i vigili per delle situazioni spiacevoli ad esempio per i ‘pallinari’. Il risultato? Non si presenta mai nessuno e tutto ciò aumenta il senso di impunità di chi non ha nulla da perdere".