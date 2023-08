"Ho un piano per trovare casa a chi non ce l’ha"

Agevolazioni fiscali, contributi per le manutenzioni, garanzie e spese legali e di gestione del contratto, calmieramento dei canoni, un’Agenzia comunale per far incontrare domanda e offerta costituita presso Acer. Il Patto per la Casa della Regione sbarca anche a Rimini. Obiettivo: aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canoni ridotti, per rispondere all’emergenza abitativa. Ancora più forte in città causa... vocazione turistica (e universitaria). Ovvero, gli affitti estivi, brevi e a caro prezzo, rispetto a quelli annuali, più contenuti e a volte di difficile risoluzione. "Soprattutto nelle città ad alto flusso turistico e a vocazione universitaria come la nostra – attacca l’assessore alla Casa Kristian Gianfreda – si intreccia con la tendenza degli ‘affitti brevi’. L’obiettivo è aumentare gli alloggi sul mercato – anche col riuso del patrimonio edilizio esistente non utilizzato – e incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire la locazione di questi immobili, allo scopo di venire incontro alla cosiddetta ‘fascia intermedia’, ovvero quei nuclei familiari che non sono nelle condizioni di accedere a soluzioni sul libero mercato ma che, allo stesso tempo, non hanno i requisiti socio economici per l’edilizia residenziale pubblica".