"Ho visto situazioni assurde, presi in giro e abbandonati"

A spiegare nel dettaglio, a chi non lo avesse ancora capito, come funzionavano e funzionano le cose a Rimini ci ha pensato Piero Braglia intervenuto nel corso della trasmissione ’A tutta C’. "Sono state settimane complicate, soprattutto perché non si vedeva una via d’uscita – racconta l’ex tecnico dei biancorossi – Ogni giorno emergeva una novità, una difficoltà diversa. Le problematiche erano evidenti e crescenti. Sapevo della penalizzazione in arrivo e avevo chiesto una squadra in grado di competere per la salvezza, puntando a circa 50-52 punti. Ma quella squadra non è mai arrivata, anzi, è stata smembrata". Poi sulla proprietà e sulla dirigenza. "Onestamente, nel Rimini era difficile capire chi comandasse. C’era il presidente Scarcella, c’era Nember, ma le difficoltà erano legate a una mancanza di fiducia fin dall’inizio. Un giorno dicevano che la vecchia gestione avrebbe risolto, poi che non si poteva fare una certa operazione, poi che si sarebbe andati in banca per sistemare tutto, ma non si risolveva nulla. A un certo punto ho detto: ’Basta’. Ci siamo sentiti presi in giro e, in parte, abbandonati". Perchè ha accettato l’incarico pur conoscendo la situazione? "Sono stato contattato da Nember. Mi fidavo di lui. Abbiamo discusso di un progetto, ma le aspettative non sono state mantenute. Non puoi buttare via una carriera per una situazione del genere". E poi ancora. "Ho visto situazioni assurde, come un ragazzo arrivato dalla Svizzera e lasciato in albergo per dieci giorni senza che nessuno gli dicesse nulla. In queste condizioni, non si può parlare di calcio". E i contratti di ’volontariato’? "Mi hanno fatto rabbrividire. Avere una squadra di ’volontari’ altera l’equilibrio dell’intero campionato. Mi fa rabbia vedere genitori che permettono ai propri figli, a volte minorenni, di entrare in queste situazioni. Una volta i genitori non si avvicinavano agli spogliatoi; oggi pagano per far giocare i figli, e questo non ha senso". Che ne sarà del Rimini? "Non lo so, ma mi auguro per la gente di Rimini che la stagione venga completata. Hanno un centro sportivo con 11 campi e una foresteria da finire, ci sono troppi interessi in gioco. Far fallire tutto sarebbe poco intelligente. Credo che abbiano interesse a finire l’anno, anche perché ormai le spese più grosse sono state tagliate".