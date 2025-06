Hollywood sbarca al mare . In Riviera il ‘presidente’ Spacey

L’hanno già definito "la Cannes della fiction". E tra i (tanti) ospiti ci sarà Kevin Spacey, due volte premio Oscar. La stella di Hollywood sbarcherà in Riviera per partecipare all’Italian global series festival. Promossa dall’Associazione produttori audiovisivi, la rassegna nasce grazie al sostegno del ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, che uniscono forze e risorse per valorizzare il territorio e l’industria creativa italiana. Due gli appuntamenti da segnare in agenda: Kevin Spacey sarà il 23 giugno al teatro Galli, per ricevere il premio conferito dal festival, e il 25 sarà a Riccione per incontrare il pubblico. "La nostra città, insieme a Rimini, sarà protagonista di un appuntamento di livello internazionale – dice la vicesindaca di Riccione Sandra Villa – che valorizza le serie tv come motore culturale e creativo; la presenza di Kevin Spacey sottolinea il prestigio di questo evento". Nel corso del festival Spacey riceverà il Maximo excellence award, un riconoscimento che celebra l’eccellenza artistica a livello internazionale e il contributo dell’attore all’innovazione nel mondo delle serie televisive.

L’annuncio è stato dato ieri dallo stesso direttore artistico del festival Marco Spagnoli, che ha confermato la partecipazione di Spacey. Tra i primi a inaugurare l’era d’oro della serialità, Spacey è noto per ruoli di grande impatto e complessità, come Verbal Kint nel film I Soliti Sospetti e il presidente Frank Underwood in House of Cards, interpretazioni che hanno segnato profondamente la cultura di massa e la storia della televisione. Rimini e Riccione accolgono con entusiasmo l’arrivo di uno dei più grandi nomi del cinema e della tv, confermandosi ancora una volta palcoscenico ideale per eventi culturali di respiro internazionale e crocevia di linguaggi, pubblico e innovazione. L’Italian global series festival punta a valorizzare la ricchezza delle fiction, diventando appuntamento irrinunciabile per professionisti, appassionati, addetti ai lavori.

Riccardo Bianchini