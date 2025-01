Horror romagnolo quasi esoterico: "Il gioco si trasforma in un incubo"

Un horror made in Romagna, firmato da ’Meclimone’, casa di produzione riminese e girato tra Tresigallo, Savignano e la Riviera. ’Al progredire della notte’ uscirà sul grande schermo giovedì 23, in anteprima al cinema Fulgor martedì (sold out) e mercoledì prossimo alle 21. "Il film racconta l’arco di sviluppo del personaggio di Claudia, interpretata da Lucia Vasini, nel tempo di una notte – spiega il regista Davide Montecchi –. La venticinquenne affitta il piano superiore di una casa isolata e lì conosce Letizia (Lilly Englert), la proprietaria. La donna la introduce alla metonimia, una tecnica che permette di comunicare con i defunti. Il gioco innocente si trasformerà presto in un incubo".

La pellicola, tra le sue scene e soprattutto nella trama, strizza l’occhio all’universo felliniano e all’aspetto esoterico, fonte di grande interesse per il Maestro. "La metafonia non ce la siamo inventata noi – riprende Montecchi –. E’ una tecnica esistente che permette tramite una speciale radio, di comunicare con l’aldilà. Anche nel capolavoro felliniano ’Ginger e Fred’ si fa riferimento a questa pratica, sempre con due personaggi che si trovano a comunicare con l’universo del paranormale".

Le luci in sala si spengono e le prime ambientazioni che si scorgono sul grande schermo sono quelle di Tresigallo, il borgo ferrarese tra metafisica e realtà. Man mano che i minuti passano le inquadrature si spostano verso la Riviera, passando per Cervia e Rimini; fino ad arrivare alla casa di Savignano in cui sono ambientati i ciak clou del film. "Quella casa l’abbiamo trovata un po’ per caso – continua il regista –. Stavo navigando in rete e casualmente mi sono imbattuto sull’annuncio di vendita di questo casolare: era perfetto. Non sono serviti neanche troppe modifiche all’ambientazione".

Il film in uscita la settimana prossima varcherà i confini regionali, approdando anche a Milano, Napoli e Bologna. "Da giovedì 23 sarà poi visibile al Settebello – spiega –. Per una produzione indipendente come la nostra, i risultati che stiamo ottenendo sono molto buoni. Saranno poi altre le sale in cui verrà proiettato, proprio in questi giorni siamo in contatto con vari cinema italiani".

Un film del tutto romagnolo, così come il cast tecnico, gli attori, la casa di produzione e il regista. "Crediamo molto nella nostra regione e in un cinema deterritorializzato, lontano dai grandi centri – conclude –. Un progetto un po’ anomalo, ma che porta alla scoperta di tanti territori"

Federico Tommasini